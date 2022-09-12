Последние новости раздела
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек12:00
В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
12.09.2022 12:00
Главарь "ДНР" террорист Денис Пушилин, после "исчезновения" вновь появился в Донецке и сделал заявление. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Ночью россияне таки вытащили пушилина. Поставили на площадь ленина в Донецке, чтобы он выдал очередную порцию непонятного. Главный посыл был "я здесь" и "мы наступаем". Куда - непонятно, видимо, в сторону границы с россией. Однако хорошо, что сволочь вернули. Значит, спасать не будут. Будет кому отвечать. Хорошо", - написал Андрющенко.
Теги: Донецк, Донбасс, Пушилин
Читайте также:
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора17:00
- Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации08:00
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей13:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине09:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине19:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра
- В ОРДО начался топливный кризис
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе