В ОРДО начался топливный кризис

12.09.2022 15:00

На оккупированной части Донецкой области проблемы с бензином. Об этом 12 сентября сообщил Telegram-канал Типичный Донецк.

"На автозаправках "ДНР" пропал бензин. Уже несколько дней водители в тревожном ожидании. На стелах АЗС возле марок бензина нулевые показатели, имеется только подорожавший до 28-29 рублей газ. На некоторых АЗС бензин есть, однако продается он по талонам", - отметил паблик оккупантов.

Похожая ситуация и в оккупированном Мариуполе, о чем сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

"В Мариуполе уже третий день интересен топливный кризис. Максимально - по 20 литров бензина в одни руки. Из-за очередей. Кроме того, сама цена топлива начала расти. Местные жалуются на "спекулянтов", а на самом деле ничего удивительного. Просто российское руководство. Продолжение следует. Дальше будет еще интереснее", - написал Андрющенко.