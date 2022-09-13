Главная / Новости / Донецкая область / "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления
Последние новости раздела
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов15:00
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления13:00
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
"Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления
13.09.2022 13:00
Жители оккупированной Горловки Донецкой области из-за дефицита питьевой и технической воды массово сливают воду из батарей. Об этом рассказал самозваный "мэр" города Иван Приходько, передает ОстроВ.
"Мы уже начали заполнять систему отопления… Воду слили в течение полутора суток. Давление с двух атмосфер упало до 0,7. И это несмотря на то, что вода окрашена в зеленый цвет. Если мы будем продолжать в таком же темпе, отопительную систему мы сами себе угробим на корню", - пожаловался коллаборант.
Теги: Донбасс, Горловка, вода, отопление
Читайте также:
- Людей скоро не останется: Горловка задыхается от выбросов метана – подробности трагедии
- Часть Горловки ждет обезвоживание
- Янукович - Кащей, а Тимошенко - Баба Яга. Яценюк рассказал сказку
- Завтра Центрально-Городской район Горловки останется без воды
- В горловском поселке жители пять лет не получают воду. Им предлагают переехать в бараки
- В Горловке дети отравились питьевой водой?
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов15:00
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления13:00
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"08:00
- Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине15:00
- "Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч Лиги чемпионов17:00
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов15:00
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления13:00
- Рашисты снова оставили Харьковщину без света12:00
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший11:00
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Верещук назвала число украинцев, остающихся в оккупации08:00
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов17:00
- В ОРДО начался топливный кризис15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку
- В ОРДО начался топливный кризис
- Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе