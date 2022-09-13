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Архив - Донецкая область

"Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления

13.09.2022 13:00
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"Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления

Жители оккупированной Горловки Донецкой области из-за дефицита питьевой и технической воды массово сливают воду из батарей. Об этом рассказал самозваный "мэр" города Иван Приходько, передает ОстроВ.
"Мы уже начали заполнять систему отопления… Воду слили в течение полутора суток. Давление с двух атмосфер упало до 0,7. И это несмотря на то, что вода окрашена в зеленый цвет. Если мы будем продолжать в таком же темпе, отопительную систему мы сами себе угробим на корню", - пожаловался коллаборант.



Теги: Донбасс, Горловка, вода, отопление
 
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