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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

13.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

Украинские военные успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;
- на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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