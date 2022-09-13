Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

13.09.2022 09:00

Украинские военные успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

- на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

- на Новопавловском направлении – вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки.