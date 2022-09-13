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Архив - Донецкая область

Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший

13.09.2022 11:00
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Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший

Вечером, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по жилым кварталам города Славянск Донецкой области. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Вчера вечером город снова подвергся массированному обстрелу. Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку на ул. Почтовой, 12. Повреждены и расположенные рядом дома на ул. Свободы. Еще один "прилет" – возле многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома. Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией. Отмечается, что в результате обстрела ранена женщина и погиб 86-летний мужчина", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, погибший, обстрел, оккупанты
 
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