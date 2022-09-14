Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев

14.09.2022 13:00

Семьи с тремя и более детьми имеют возможность эвакуироваться в Киев. Об этом сообщил глава Славянской ВА Вадим Лях.

"Размещение в хостеле - с питанием, одеждой для детей и социальным сопровождением. За время пребывания волонтёры помогают найти работу. Запись на эвакуацию - по телефонам горячей линии", - отметил он.



