Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.09.2022 09:00

За минувшие сутки силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В то же время российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Вражеским обстрелам подверглись:

- на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

- на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Бахмутское и Яковловка;

- на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

- на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка.