На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения

15.09.2022 10:00

Освобождение Изюма Харьковской области от российских оккупантов открывает возможность восстановить газоснабжение в Донецкую область. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Изюм освобожден. Газопровод вдоль проходит. Ждем разминирования, ремонта и подачи газа в область", - написал он на своей странице в фейсбуке.



