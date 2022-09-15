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Архив - Донецкая область

На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения

15.09.2022 10:00
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На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения

Освобождение Изюма Харьковской области от российских оккупантов открывает возможность восстановить газоснабжение в Донецкую область. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Изюм освобожден. Газопровод вдоль проходит. Ждем разминирования, ремонта и подачи газа в область", - написал он на своей странице в фейсбуке.



Теги: Донбасс, Изюм, газ, Донетчина
 
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