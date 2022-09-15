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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

15.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

В целях удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях – перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В то же время из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Силы обороны продолжают успешно отбиваать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледарь, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
На других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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