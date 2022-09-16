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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:
- на Славянском направлении – Двухлетняя и Гороховатка;
- на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;
- на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;
- на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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