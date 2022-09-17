Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.09.2022 08:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

- на Славянском направлении – в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин;

- на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;

- на Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;

- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не предпринимал. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опросное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополь.