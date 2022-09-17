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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.09.2022 08:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Славянском направлении – в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин;
- на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;
- на Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не предпринимал. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опросное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополь.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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