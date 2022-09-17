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Архив - Донецкая область

Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы

17.09.2022 13:00
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Славянск получил от Красного Креста 100-киловаттные электрогенераторы

Благодаря Международному Комитету Красного Креста Славянск получил 100-киловаттные дизельные электрогенераторы и грузовик МАН с емкостью для подвоза воды на 28 т. Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.
"Еще одна хорошая новость! Красный Крест оплатит покупку трансформатора, который был поврежден в результате вражеских обстрелов в мкр-не Славкурорт.
Этот трансформатор подавал электроэнергию не только Славкурорту, но и близлежащим частям нашей громады.
К сожалению, готового его нет. Пришлось размещать заказ на предприятии. Придется ждать еще почти два месяца. Но он будет изготовлен, и в дома жителей микрорайона вернется электричество", - добавил Лях.



Теги: Донбасс, Славянск, помощь, Красный Крест, генератор
 
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