В центре оккупированного Донецка прозвучали "хлопки" (ВИДЕО)

17.09.2022 14:00

Днем в субботу, 17 сентября, в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы.

В соцсетях сообщают о "прилете" в "райадминистрацию" оккупантов в Ворошиловском районе города и Главпочтамт.

Также есть информация о попадании в автомобиль возле площади Ленина.