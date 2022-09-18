Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке

18.09.2022 13:00

Российские оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные. В результате атаки погиб один украинский воин, еще четыре получили ранения. Информация об этом появилась в Telegram-канале "штаба территориальной обороны "ДНР".

Позже "мэр" Донецка Алексей Кулемзин показал фото якобы последствий обстрела "со стороны ВСУ", на которых видны остатки боеприпасов.