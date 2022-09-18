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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
18.09.2022 09:00
За сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:
- на Краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спирное и Веселое;
- на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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