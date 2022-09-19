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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Краматорском направлении - Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении - Северск, Роздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях - Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Временка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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