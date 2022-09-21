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Архив - Донецкая область

Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Донбасса

21.09.2022 13:00
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Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Донбасса

Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарную помощь в недавно освобожденные населенные пункты Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Жители деоккупированных территорий Донецкой области получат от Фонда более 5,5 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. В каждом наборе: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего с начала вторжения РФ Фонд Ахметова доставил в Донецкую область почти 100 тысяч продуктовых наборов.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, деоккупация, фонд Рината Ахметова
 
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