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Сотрудникам ДТЭК удалось вернуть свет жителям Бахмутской общины
21.09.2022 15:00
За минувшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 9 населенных пунктов Донецкой области, сообщает пресс-служба компании.
"Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутской общине, которая является одним из основных направлений наступления российских оккупантов и подвергается постоянным обстрелам. Снова со светом дома более 33 тысяч семей, обесточенных из-за боевых действий около двух недель назад. Из-за постоянных обстрелов и отсутствия разрешения от военных энергетики не могли попасть в места повреждений сетей и выполнить ремонты", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, община, восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Бахмут
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