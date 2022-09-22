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"Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка
22.09.2022 15:00
В подконтрольном группировке "ДНР" Донецке под обстрел попал Крытый рынок в центре города. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек, 6 человек получили ранения", - написал он в Telegram.
Теги: Донецк, Донбасс, рынок, обстрел, погибшие
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