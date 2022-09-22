Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

22.09.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка. Наша авиация нанесла 41 удар по вражеским позициям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных калибров:
- на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;
- на Бахмутском направлении - Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздоловка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;
- на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка и Водяное;
- на Новопавловском и Запорожском направлении огневому воздействию подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополье.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх