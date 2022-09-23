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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

23.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях россияне стреляли из танков, минометов и артиллерии различных калибров:

  • на Краматорском направлении - Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск;
  • на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении - Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Великая Новоселка.


Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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