Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке

23.09.2022 08:00

Вечером 22 сентября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области, ударив в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

От удара в одном из подъездов обвалились плиты перекрытия с 9 по 7 этажи.

По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, сотрудникам ГСЧС удалось спасти 19 человек, среди которых двое детей.

"Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов дома эвакуировалось: из 53 квартир заселенными оставались 10. Поэтому последствия такого тяжелого удара можно считать легкими: травмирован только один человек", - отметил Кириленко.