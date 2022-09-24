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Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы
24.09.2022 14:00
Между Славянском и Краматорском возобновилось автобусное движение. Об этом в фейсбуке написал глава города Вадим Лях.
"Автобус отправляется с железнодорожного вокзала в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Работаем над запуском троллейбусных маршрутов. Надеюсь, в скором времени жители увидят троллейбусы на линии", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, автобус
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