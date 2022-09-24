Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы

24.09.2022 14:00

Между Славянском и Краматорском возобновилось автобусное движение. Об этом в фейсбуке написал глава города Вадим Лях.

"Автобус отправляется с железнодорожного вокзала в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Работаем над запуском троллейбусных маршрутов. Надеюсь, в скором времени жители увидят троллейбусы на линии", - говорится в сообщении.