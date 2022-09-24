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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

24.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
- на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка, Веселое и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево и Майорск;
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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