Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

25.09.2022 09:00

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

- на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;

- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Роздоловка;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковиевка.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское.