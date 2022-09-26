Главная / Новости / Донецкая область / ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе
Последние новости раздела
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Мариупольский "Метинвест Политехника" начал первый учебный год17:00
- Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе10:00
ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе
26.09.2022 13:00
Псевдоглавам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты ДНР" и одной из организаторов "общественного штаба референдума ЛНР" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, они являются центральными фигурами проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.
Теги: Донбасс, прокуратура, референдум, оккупация, организатор
Читайте также:
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
- "Тысячи граждан России пересекали границу", - "отец" "ЛНР" Ефремов сделал громкое заявление об оккупации Украины в 2014 году
- Генпрокуратура занялась захватом помещений для референдума
- Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе
- Донецкий суд приостановил решение о референдуме
- В ДНР появилась своя хунта: руководство перешло к людям Стрелка
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса17:00
- В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Между Славянском и Краматорском возобновились автобусные рейсы14:00
- Зеленский создал на Луганщине 20 военных администраций10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Казахстан отказался признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины15:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- США передали Украине комплексы ПВО NASAMS11:00
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Верещук назвала количество украинцев, находящихся в плену РФ08:00
- Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса17:00
- Запущен чат-бот для желающих эвакуироваться и депортированных украинцев15:00
- Завтра в Украину придет потепление13:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне
- Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе
- Мариупольский "Метинвест Политехника" начал первый учебный год
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты подвели "итоги" первого дня "референдумов"
- Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на псевдореферендумы
- В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"