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Архив - Донецкая область

ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе

26.09.2022 13:00
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ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе

Псевдоглавам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты ДНР" и одной из организаторов "общественного штаба референдума ЛНР" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, они являются центральными фигурами проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.



Теги: Донбасс, прокуратура, референдум, оккупация, организатор
 
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