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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
- на Краматорском направлении - Новоселовка, Щурово, Северск, Григорьевка, Белогоровка, Закитное, Диброва, Верхнекаменское, Веселое, Раздоловка, Озерное и Спирное;
- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клищевка, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Первомайское, Новомихайловка и Парасковеевка.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенных пунктов. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времовка и Красное.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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