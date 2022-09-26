В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи

26.09.2022 12:00

В Константиновке будут подготовлены пять мест для обогрева и приготовления пищи, сообщил глава городской военной администрации Алексей Рослов в интервью "Суспильному".

"Мы занимаемся подготовкой к зиме без газа. Перевезли модульные котельные, которые были в учебных заведениях и определили города обогрева и приготовления пищи. Это будут школы №1, 4, 16 и музыкальная школа. Все эти объекты будут обеспечены автономными генераторами питания. Также включат объекты критической инфраструктуры и строящиеся модульные котельные с нуля первая и пятая больница будут отапливаться модульными котельными", - рассказал Рослов.

Он добавил, что жителям не стоит рассчитывать на энергоснабжение в городе, потому что оккупанты постоянно обстреливают инфраструктуру из-за этого пропадает свет.