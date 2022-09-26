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В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи
В Константиновке будут подготовлены пять мест для обогрева и приготовления пищи, сообщил глава городской военной администрации Алексей Рослов в интервью "Суспильному".
"Мы занимаемся подготовкой к зиме без газа. Перевезли модульные котельные, которые были в учебных заведениях и определили города обогрева и приготовления пищи. Это будут школы №1, 4, 16 и музыкальная школа. Все эти объекты будут обеспечены автономными генераторами питания. Также включат объекты критической инфраструктуры и строящиеся модульные котельные с нуля первая и пятая больница будут отапливаться модульными котельными", - рассказал Рослов.
Он добавил, что жителям не стоит рассчитывать на энергоснабжение в городе, потому что оккупанты постоянно обстреливают инфраструктуру из-за этого пропадает свет.
Теги: Донбасс, Константиновка, зима, пункт обогрева
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