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В Славянске продали демонтированный памятник Ленину
26.09.2022 10:00
В Славянске Донецкой области продали памятник Ленину, стоявший на центральной площади города с 1976 по 2015 год. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго припадал пылью на коммунальном АТП, продан за 747 тыс. 446 грн. Средства пойдут на выплату помощи за разрушенное жилье", - написал Лях.
Теги: Донбасс, Славянск, продажа, памятник, Ленин
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