Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

27.09.2022 09:00

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

- на Краматорском направлении - Старый Караван, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка и Веселое;

- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

- на Новопавловском направлении - Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;

- на Запорожском направлении - Новополь, Новоселка и Временка.