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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

27.09.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
- на Краматорском направлении - Старый Караван, Озерное, Северск, Спирное, Раздоловка и Веселое;
- на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении - Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;
- на Запорожском направлении - Новополь, Новоселка и Временка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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