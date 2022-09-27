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Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 сентября, заявил, что сейчас цель №1 для защитников Украины — Донецкая область.
"Особенно острая ситуация – в Донецкой области. Делаем все, чтобы сдержать вражескую активность. Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс – все еще цель номер один", – сказал президент.
Зеленский добавил, что, несмотря на очевидную бессмысленность войны для страны-агрессора и то, что оккупанты утратили инициативу, командование российской армии продолжает гнать их на смерть.
"Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат… Российская мобилизация — это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток „пушечного мяса“. Иного смысла в российской мобилизации нет", — заявил президент.
Теги: Донбасс, ВСУ, Зеленский, цель
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