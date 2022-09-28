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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии различных типов:
- на Краматорском направлении - Редкодуб, Катериновка и Старый Караван;
- на Бахмутском направлении - Спирное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Роздоловка;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковиевка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них - Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времовка, Темировка и Ольговское.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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