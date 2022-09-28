Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.09.2022 09:00

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии различных типов:

- на Краматорском направлении - Редкодуб, Катериновка и Старый Караван;

- на Бахмутском направлении - Спирное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Роздоловка;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковиевка;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них - Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времовка, Темировка и Ольговское.