Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта

29.09.2022 13:00

Оккупанты в Мариуполе обязали всех работников бюджетных учреждений до 1 января получить российские паспорта и сдать паспорта Украины. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, такое решение оккупационные власти приняли 28 сентября. "Все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября до 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе без возможности покинуть территорию россии", - отметил он.