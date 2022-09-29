Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских

29.09.2022 17:00

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой четырех морских пехотинцев и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 29 сентября.

По его словам, среди освобожденных из российского плена:

офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай

солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной

гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне зашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. Военные участвовали в боях за Мариуполь", - рассказал глава ОП.