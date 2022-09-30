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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;
- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;
- на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- на Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии были в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленый Гай, Дорожнянка и Новоукраинка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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