Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

30.09.2022 09:00

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

- на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии были в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленый Гай, Дорожнянка и Новоукраинка.