Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.10.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки ВСУ отбили атаки противника неподалеку Нью-Йорка, Зайцево и Соледара. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка и Спорное;
- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка;
- на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;
- на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх