Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.10.2022 09:00

За сутки ВСУ отбили атаки противника неподалеку Нью-Йорка, Зайцево и Соледара. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка и Спорное;

- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка;

- на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

- на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.