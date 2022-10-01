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СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"

01.10.2022 17:00
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СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении псевдоглаве "ЛНР" Леониду Пасечнику за организацию так называемого "референдума" о "вхождении" в состав России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей Facebook-странице.
"Задокументировано, что он (Пасечник, - ред.) подписал обращение депутатов незаконного "народного совета "ЛНР" относительно вступления в силу преступным "законом" о "референдуме" "Луганской народной республики" по вопросу о "вхождении" в состав РФ на правах субъекта РФ", - сказано в сообщении.
Также подозрение от СБУ получили 8 так называемых "депутатов народного совета днр", а именно:
▪ Максим Кныш;
▪ Александр Мальков;
▪ Наталья Стрельчук;
▪ Мирослав Руденко;
▪ Анастасия Селиванова;
▪ Александр Бондаренко;
▪ Александр Дяговец;
▪ Алексей Жигулин.
Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа.



Теги: СБУ, подозреваемый, референдум, ОРДЛО, Пасечник
 
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