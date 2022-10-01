Главная / Новости / Донецкая область / "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая
Последние новости раздела
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"17:00
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"15:00
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских17:00
- Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта13:00
"Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая
01.10.2022 11:00
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила ж/д сообщение по маршруту Славянск - Лозовая. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Поезд № 6800 Славянск - Лозовая будет отправляться со станции Славянск в 07:30 и прибывать на станцию Лозовая в 10:53.
Поезд № 6801 Лозовая - Славянск будет отправляться со станции Лозовая в 12:10 и прибывать в Славянск в 15:29.
Указанные поезда будут курсировать каждый день кроме четверга. Они будут делать остановки на станциях Шидловска, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Языково, Гавриловка, Дубово, Близнецы", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Лозовая, Славянск, поезд, Укрзализниця
Читайте также:
- В Донецкой области девочка бросилась под поезд
- Пьяный пассажир устроил дебош в поезде Луганск-Киев
- Через Славянск пустят еще один пассажирский поезд
- В поезде "Москва-Мариуполь" задержали россиянина с гранатой
- Несовершеннолетние хулиганы разбили окна в двух пассажирских поездах
- В Донецкой области сожгли офис ВО "Свобода"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"17:00
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"15:00
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских17:00
- Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта13:00
- Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины17:00
- В ООН назвали число украинских беженцев в Европе15:00
- Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью13:00
- Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"17:00
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"15:00
- В Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата13:00
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая11:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"
- Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра
- Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья
- Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки