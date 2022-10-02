В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)

02.10.2022 08:00

Украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области. Об этом заявили в Генштабе ВСУ в ночь на воскресенье, 2 октября.

"Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с боевыми собратьями из Национальной гвардии Украины освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман Донецкой области. Слава Украине!" - говорится в сообщении.