Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.10.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:

- на Краматорском - в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное;

- на Бахмутском - в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка;

- на Авдеевском - Авдеевку, Первомайское, Водяное, Карловку, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Равнополье, Ольговское, Зализничное и Малая Токмачка.