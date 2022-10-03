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ВСУ освободили Торское на Донетчине
03.10.2022 10:00
Официальные лица ВСУ подтвердили освобождение от российских оккупантов населенного пункта Торское на Донетчине. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативний ЗСУ, цитируя спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.
"Наши военные взяли село Торское, расположенное на пути к Кременной, поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", - отметил он.
Теги: освобождение, ВСУ, Донетчина
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