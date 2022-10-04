Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

04.10.2022 09:00

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерийских систем различных типов:

- на Краматорском направлении - Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны;

- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка;

- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.