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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерийских систем различных типов:
- на Краматорском направлении - Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны;
- на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;
- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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