Последние новости раздела
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
05.10.2022 12:00
Ночью и утром россияне вели обстрелы в Донецком и Горловском направлениях. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На Донецком направлении под огнем оказалась Авдеевка и села Очеретинской громады. В Авдеевке были единичные прилеты в старый город, а утром - массированный артобстрел центра. Также ночью россияне обстреляли Карловское водохранилище на территории Очеретинской громады. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел
Читайте также:
- Обстрелы убили 9 заводчан Авдеевского коксохима
- В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка
- Порошенко в Авдеевке подписал закон о госгарантии участникам ООС
- Журналист рассказал, какой приказ боевики "ДНР" получили к 9 мая
- Из Авдеевской "промки" пришли печальные новости (ВИДЕО)
- Ночь на оккупированной части Донецкой области прошла под тяжелые звуки „перемирия“
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"12:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью09:00
- "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"17:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК
- ВСУ освободили Торское на Донетчине
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ