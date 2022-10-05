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Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"
05.10.2022 08:00
Миссия ООН по расследованию теракта не может отправиться на территорию следственного изолятора в Еленовке Донецкой области из-за отсутствия гарантий безопасности для ее участников. Об этом во вторник, 4 октября, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.
При этом, он не стал уточнять от какой именно стороны международная организация ждет гарантий безопасности.
"Мы не можем направить любую миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", - сказал он.
Представитель генсека подчеркнул, что миссии нужен "зеленый свет".
Теги: Донбасс, ООН, миссия, Еленовка
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