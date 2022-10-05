- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"17:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечье, Зеленое, Майорск, Спирное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;
- на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.
- на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе: Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополье, Ольговское, Первомайское.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"17:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Путин утвердил аннексию оккупированных украинских территорий10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК15:00
- Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным13:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- ВСУ освободили Торское на Донетчине
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК