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Архив - Донецкая область

"Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области

06.10.2022 11:00
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"Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области

В Донецкой области начата подготовка к восстановлению газоснабжения. Об этом сообщили в АО "Донецкоблгаз".
"Для осуществления работ по восстановлению газоснабжения необходимо:

  • Бытовым потребителям природного газа предоставить заявку (подробнее...);
  • Небытовым потребителям (предприятия, бюджетные учреждения, теплоснабжающие организации, коммунально бытовые объекты) природного газа и услуг распределения предоставить письменное (информационное) письмо (подробнее...)", - говорится в сообщении.

Также «Донецкоблгаз» информирует, что возобновление газоснабжения в Донецкой области происходит для потребителей на безвозмездной основе, кроме случаев отключения от газораспределительной системы по вине самого потребителя.



Теги: Донбасс, газ, восстановление, Донецкоблгаз
 
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