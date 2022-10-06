Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.10.2022 10:00

За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

- на Краматорском - в районах Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

- на Бахмутском - в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

- на Авдеевском - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.