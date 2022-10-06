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В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области
Более 26 млрд долларов - размер ущерба, нанесенного Россией Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Имея опыт деоккупации Святогорской и Лиманской громад, можно уверенно говорить: последствия оккупации - опустошительные. Кроме того, кроме прямых убытков, есть еще косвенные, связанные с нарушением экономических и производственных цепей, имиджевыми потерями, дополнительными затратами на войну и тому подобное. Поэтому итоговая цифра ущерба будет значительно выше этих 26 млрд долларов. Больше всего от российского вторжения пострадал жилой фонд (40% от общего объема разрушений), транспорт (31%), торговля и промышленность (10%)", - отметил Кириленко.
При этом Донецкая область - наиболее пострадавший от российской агрессии регион. Четверть всех убытков, нанесенных Украине, приходится именно на Донетчину.
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, ущерб
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