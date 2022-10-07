Последние новости раздела
- Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников
07.10.2022 10:00
Для усиления российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области прибыло подкрепление из 500 криминальных преступников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Командирами вновь прибывших подразделений были назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей", - говорится в сводке.
В Генштабе добавили, что руководство оккупантов издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.
Теги: Россия, Донбасс, уголовник, мобилизация
Читайте также:
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Боевики «ДНР» заставляют заключенных вступать в «ВС ДНР». Отказавшихся – убивают
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Тернополе открылся гуманитарный хаб для переселенцев с Луганщины11:00
- Для усиления войск РФ на Донетчину прибыли 500 уголовников10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Сумской области вернули обязательный масочный режим08:00
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"12:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК
- Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе