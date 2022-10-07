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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.10.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
- на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Роздоловка;
- на Бахмутском направлении противник нанес огневого воздействия в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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